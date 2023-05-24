Грузовой корабль "Прогресс МС-23" пристыковался к МКС

Фото: "Роскосмос"

Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-23" автоматически пристыковался к российского научному модулю "Поиск" на Международной космической станции. Об этом сообщает ТАСС.

Космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев контролировали операцию по стыковке с борта МКС. В свою очередь, специалисты Центра управления полетами внимательно следили за процессом с Земли.

Днем 24 мая ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-23" отправилась со стартового комплекса "Восток" космодрома Байконур.

Уточнялось, что на МКС корабль перенесет около 2,5 тонны груза. Речь идет о топливе, продуктах, питьевой воде, одежде и специальном оборудовании. Кроме того, сообщалось, что для космонавта-испытателя Дмитрия Петелина, который готовится отпраздновать свое сорокалетие, привезут подарок.

