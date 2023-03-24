Корабль "Союз МС-24" отправится к МКС 15 сентября

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Российский корабль "Союз МС-24" отправится к Международной космической станции (МКС) 15 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Роскосмоса".

"Пилотируемый корабль "Союз МС-24" с космонавтами "Роскосмоса" Олегом Кононенко и Николаем Чубом и астронавтом НАСА Лорал О'Хара должен полететь к станции 15 сентября", – отмечается в сообщении.

В "Роскосмосе" добавили, что корабль "Союз МС-23" с Сергеем Прокопьевым, Дмитрием Петелиным и Франциско Рубио должен приземлиться 27 сентября.

Данное решение приняли на заседании госкомиссии 24 марта. Перед комиссией стоял вопрос об уточнении программы полета российского сегмента МКС в этом году.

В госкорпорации уточнили, что запуски грузовых космических кораблей "Прогресс МС-23" и "Прогресс МС-24" запланированы на 24 мая и 23 августа.

Кроме того, 6 апреля Прокопьев должен в ручном режиме перестыковать корабль "Союз МС-23" с малого исследовательского модуля "Поиск" на узловой модуль "Причал". В это время вместе с Прокопьевым в корабле будут находиться Петелин и Рубио.

В "Роскосмосе" добавили, что перестыковка корабля необходима для обеспечения безопасности выходов в открытый космос по российской программе из модуля "Поиск".

Ранее сообщалось, что космический корабль "Союз МС-24" может быть отправлен на Международную космическую станцию 7 июня.

Отмечалось, что старт "Союза МС-24" может быть перенесен в связи с желанием экипажа быстрее отправиться на Землю. По мнению специалистов, ранний старт "Союза МС-24" оправдан. Он позволит обновить экипаж МКС, а также вернуть на Землю корабль "Союз МС-23".



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