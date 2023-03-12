Crew Dragon с россиянкой Анной Кикиной вернулся на Землю с МКС

Фото: NASA

Корабль Crew Dragon с экипажем из четырех человек, в том числе космонавткой Анной Кикиной, вернулся с Международной космической станции на Землю. Трансляцию посадки корабля ведет NASA.

Капсула корабля приводнилась у побережья Флориды в Атлантическом океане. На нем вернулся весь экипаж миссии Crew-5, куда, помимо Кикиной, входят астронавты Николь Манн, Джош Кассада и Коити Ваката.

На МКС остались космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, а также астронавты Франциско Рубио, Стивен Боуэн, Вуди Хобург и Султан аль-Нейади.

Кикина стала первой из российских космонавтов, кто отправился на МКС на американском корабле за последние 20 лет. Она провела на станции более 5 месяцев в качестве специалиста миссии Crew-5 и бортинженера МКС-68, это была ее первая миссия в космосе.

Вторым космонавтом из России, который полетел на МКС на корабле Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов РФ и США, стал Андрей Федяев. Он прибыл на станцию 3 марта.

Crew Dragon с Анной Кикиной отстыковался от МКС

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