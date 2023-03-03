Корабль Crew Dragon с российским космонавтом прибыл на МКС

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Пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX с новым экипажем МКС пристыковался к орбитальной станции. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на NASA.

Транспортник пристыковался к модулю Harmony американского сегмента МКС в 01:40 по времени Восточного побережья США (в 09:40 по московскому времени). Стыковка осуществлялась в автоматическом режиме.

Crew Dragon доставил на МКС российского космонавта Андрея Федяева, астронавтов NASA Стивена Боуэна и Вуди Хобурга, а также астронавта из ОАЭ Султана Аль-Нейади. Новый экипаж проведет на орбите порядка шести месяцев.

Корабль Crew Dragon стартовал на орбиту на ракете-носителе Falcon 9 утром 2 марта. Пуск был осуществлен с мыса Канаверал во Флориде.

Андрей Федяев стал вторым космонавтом из России, который полетел на МКС на корабле Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов РФ и США. До него в составе экипажа миссии Crew-5 находилась россиянка Анна Кикина.

Корабль Crew Dragon с космонавтом из РФ состыкуется с МКС 3 марта

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