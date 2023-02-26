"Союз МС-23" пристыковался к МКС для замены поврежденного "Союза МС-22"

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Космический корабль "Союз МС-23", на котором на Землю вернутся космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт Фрэнк Рубио, пристыковался к МКС. Трансляция стыковки велась на YouTube-канале госкорпорации "Роскосмос".

Стыковка корабля происходила в автоматическом режиме, ее контролировали специалисты Центра управления полетами с Земли и космонавты с борта МКС.

Корабль "Союз МС-23" прилетел на МКС в беспилотном варианте на замену кораблю "Союз МС-22", у которого 15 декабря 2022 года разгерметизировалась система терморегулирования.

"Союз МС-23" доставил на станцию 429 килограммов дополнительных грузов. Среди них – медицинские изделия, средства для обеспечения атмосферы на станции и для уборки. На корабле также доставлено оборудование для проведения научных экспериментов.

После разгрузки корабля, космонавты установят в него свои кресла из "Союза МС-22" и подготовят его к спуску. Перед тем, как они вернутся на Землю, Прокопьев, Петелин и Рубио проведут на станции более 370 суток.

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