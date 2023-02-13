Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Государственная корпорация "Роскосмос" опубликовала фото с местом повреждения внешней обшивки космического корабля "Союз МС-22". Снимки были размещены в телеграм-канале организации.

"Что касается нештатной ситуации, которая случилась с кораблем "Союз МС-22", мы сумели получить качественные снимки и четко видим нарушение внешней обшивки", – сообщил глава организации Юрий Борисов.

Благодаря полученным снимкам специалисты "Роскосмоса" убедились, что причиной нарушения системы терморегулирования стало воздействие на корабль именно из космоса.

О наличии повреждения на внутренней обшивке космического корабля стало известно 15 декабря 2022 года. В связи с произошедшим космонавтам пришлось приостановить внекорабельную деятельность. Несмотря на выявленные неполадки, все системы МКС и "Союза МС-22" работали штатно.



"Роскосмос" опубликовал фото пробоины в космическом корабле "Союз МС-22"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!