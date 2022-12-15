"Роскосмос" сообщил о повреждении внешней обшивки корабля "Союз МС-22"

Фото: NASA

Российские космонавты обнаружили повреждение внешней обшивки пристыкованного к МКС корабля "Союз МС-22". Об этом сообщается в телеграм-канале госкорпорации "Роскосмос".

"По предварительной информации, в четверг, 15 декабря, произошло повреждение внешней обшивки приборно-агрегатного отсека транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-22", – говорится в сообщении.

Отмечается, что члены российского экипажа МКС доложили в Центр управления полетами о срабатывании сигнализатора диагностической системы "Союза", который зафиксировал снижение давления в системе охлаждения. Визуальный осмотр внешней поверхности корабля подтвердил наличие утечки.

"Было принято решение о прерывании плановых работ по внекорабельной деятельности <...> Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным", – заявили в "Роскосмосе".

Там отметили, что, несмотря на выявленные неполадки, все системы МКС и "Союза МС-22" работают штатно. Космонавтам также ничего не угрожает.

"После анализа ситуации будет принято решение по дальнейшим действиям как специалистов на Земле, так и членов экипажа российского сегмента МКС", – добавили в госкорпорации.

Выход в открытый космос Прокопьева и Петелина перенесли второй раз. 25 ноября космонавты были вынуждены прекратить подготовку к внекорабельной деятельности из-за неполадок в системе охлаждения одного из скафандров.

Предыдущий выход членов экипажа МКС в открытый космос состоялся 17 ноября. Космонавты выполнили подготовительные работы к переносу радиатора модуля "Наука" при помощи робота-манипулятора ERA.

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