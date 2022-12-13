"Роскосмос" заявил о прибытии кораблей "Союз МС-24" и "Прогресс МС-24" на Байконур

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Корабли "Союз МС-24" и "Прогресс МС-24" прибыли на космодром Байконур. Об этом сообщил "Роскосмос" в своем телеграм-канале.

Уточняется, что выгрузка и установка кораблей на рабочие места для проведения процедуры входного контроля и дальнейшей консервации завершилась утром 13 декабря. В ближайшее время специалистами госкорпорации будет проведен осмотр кораблей и механизмов раскрытия панелей солнечных батарей.

После этого "Союз" и "Прогресс" переведут в режим хранения до начала подготовки к запускам, первый из которых запланирован на 2023 год.

Ранее стало известно, что ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-21" стартовала с космодрома Байконур. На МКС будет доставлено более 2,5 тонны грузов, в том числе топливо для станции, питьевая вода, новая одежда, свежие продукты и оборудование для проведения экспериментов.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!