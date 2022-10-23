Россия видит возможность в продлении сроков эксплуатации МКС до 2028 года

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Россия считает возможным продлить сроки эксплуатации Международной космической станции до 2028 года. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Продлить эксплуатацию МКС считаем возможным на период развертывания российской орбитальной станции в минимальной конфигурации, то есть до 2028 года", – цитирует Мантурова ТАСС.

Мантуров подчеркнул, что окончательное решение в отношении вопроса будет принято после согласования процесса с национальными космическими агентствами и правительствами государств, которые входят в состав участников проекта.

Процесс работы МКС регулируется странами-участницами проекта. По словам Мантурова, в момент, когда НАСА решило продлить полет американского сегмента МКС до 2030 года, обращение также было направлено к партнерам, в числе которых есть и "Роскосмос".

До этого в "Роскосмосе" сообщали о намерении покинуть проект МКС. Предполагалось, что после выполнения обязательств до 2024 года страна перестанет быть одной из участниц проекта.

Позже Россия начала разработку собственной космической станции. Об этом сообщили в "Роскосмосе".

В настоящее время идея находится на стадии проектирования. По словам представителя организации, российская станция будет предполагать возможность международного сотрудничества.



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