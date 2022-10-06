В России стартовал проект памяти нелетавшим космонавтам "Тоже герои"

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Креативное агентство Dobro Agency, Sitronics Group и космическая компания "Спутникс" создали первый в мире проект памяти нелетавшим космонавтам "Тоже герои". Об этом сообщает РИА Новости.

Президент Sitronics Group Николай Пожидаев сообщил, что компания намерена отправить на орбиту ряд спутников разного назначения формата Cubsat. На первом этапе специалисты планируют запустить 32 спутника, которые помогут обеспечить сплошное дистанционное зондирование поверхности Земли.

Согласно задумке, каждый новый спутник Sitronics будет назван в честь космонавта.

Летчик-космонавт Герой России Александр Лазуткин рассказал, что в первом отряде космонавтов было 20 человек, 8 из которых так и не совершили полет по разным причинам.

По его словам, установить полный список нелетавших космонавтов стало трудной задачей для организации. Это связано с тем, что некоторые из них проходили подготовку в отряде, другая часть – отдельно. Кроме того, для создания списка необходимо уточнить тех, кого отчисляли из отрядов по дисциплинарным причинам. Определение точного списка состоится в ближайшее время.

Первый пуск запланирован на март 2023 года. С космодрома планируют отправить 9 именных спутников.

Во второй части проекта специалисты разработают сайт с мультимедийным и справочным контентом, а также интерактивными памятниками. С запуском нового спутника сайт будут пополнять эксклюзивными материалами о каждом космонавте.

Ранее стало известно, что Россия сможет высадить космонавтов на Луну к 2030 году. Об этом сообщили в "Роскосмосе". На Луну планируют отправить автоматический посадочный аппарат "Луна-25". Вслед за ним отправятся "Луна-26", 27, 28.

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