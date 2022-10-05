Глава NASA надеется на сотрудничество с Россией на МКС до 2030 года

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Глава NASA Билл Нельсон заявил, что рассчитывает на продолжительное сотрудничество с Россией на МКС до 2030 года. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия-1".

Он отметил, что РФ является важным партнером, что объясняет ценность сотрудничества. По его словам, вместе с NASA Россия оказывает помощь в поддержании работы Международной космической станции.

"Мы рассчитываем, что Россия останется нашим партнером на МКС до 2030 года", – сообщил Нельсон.

До этого ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем "К. Э. Циолковский" стартовала с космодрома Байконур. Пуск стал первым в рамках соглашения "Роскосмоса" и NASA о перекрестных полетах.

Отмечалось, что космический транспортник доставит на борт МКС космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также астронавта NASA Франциско Рубио. Там они должны будут провести 188 дней.

Ранее сообщалось, что российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин в ноябре–январе будут выходить в открытый космос каждые две недели.

По словам Прокопьева, всего будет пять выходов, первый запланирован на 17 ноября.



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