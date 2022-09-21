Ракета "Союз" с кораблем "К. Э. Циолковский" стартовала с Байконура

Фото: vk.com/roscosmos
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем "К. Э. Циолковский" стартовала с космодрома Байконур. Об этом сообщает ТАСС.
Космический транспортник доставит на борт МКС космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также астронавта NASA Франциско Рубио. Примерно через 9 минут после старта корабль отделится от третьей ступени ракеты и начнет сближение с орбитальной станцией по двухвитковой схеме.
Стыковка корабля с модулем "Рассвет" российского сегмента МКС должна произойти в 20:11 по московскому времени.
Прокопьев, Петелин и Рубио проведут на орбите 188 дней. Пуск стал первым в рамках соглашения "Роскосмоса" и NASA о перекрестных полетах. Возвращение экипажа на Землю назначено на 28 марта 2023 года.
В настоящее время на борту МКС работают россияне Олег Артемьев, Сергей Корсаков и Денис Матвеев, которые вернутся на Землю 29 сентября. Также на станции находятся американские астронавты Челл Линдгрен, Джессика Уоткинс и Боб Хайнс и итальянка Саманта Кристофоретти.
Ранее сообщалось, что космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин в период с ноября по январь будут выходить в открытый космос каждые две недели. Об этом Прокопьев рассказал на предполетной пресс-конференции. По его словам, всего будет пять выходов, первый запланирован на 17 ноября.
Российско-американский экипаж корабля "Союз МС-22" отправится на МКС
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