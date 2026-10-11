Фрагменты БПЛА упали на территории аэропорта Сочи

Фото: ТАСС/Алексей Смышляев

Фрагменты беспилотника упали на территории аэропорта Сочи. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края в мессенджере MAX.

В связи с этим в одном из административных зданий произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали. В результате никто не пострадал.

Кроме того, обломки беспилотников упали на территории частного сектора и отелей в Сочи. В одном из частных домов повреждена кровля, еще в одном здании произошло возгорание, которое уже потушили. В результате данных инцидентов пострадавших не выявлено.

На местах работают оперативные и специальные службы.

В свою очередь, Южная транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров, чьи рейсы были задержаны из-за ограничений в работе аэропорта Сочи. Транспортные прокуроры проводят мониторинг оказания гражданам услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.

Для оперативного приема обращений организованы мобильные приемные. Кроме того, в Южной транспортной прокуратуре заработала горячая линия для приема жалоб и оказания правовой помощи: 8-919-899-87-33.

Ранее дата-центр "Яндекса" во Владимире остановил работу после атаки беспилотников. В компании сообщили, что инфраструктура объекта оказалась повреждена. При этом в результате случившегося никто не пострадал.

В связи с произошедшим платформа переведена в аварийный режим. Клиентам рекомендуют задействовать альтернативные планы по аварийному восстановлению. Каналы коммуникации с технической поддержкой могут работать нестабильно, предупредили в компании.

