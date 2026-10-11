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Происшествия

Водитель трактора погиб в результате удара БПЛА на юге ДНР

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один мирный житель погиб и еще двое пострадали в результате атак украинских ударных беспилотников на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в управлении администрации главы и правительства региона по документированию военных преступлений Украины.

На автодороге Т-0519 Луково – Шевченко в Тельмановском муниципальном округе при атаке на трактор погиб водитель – мужчина 1965 года рождения. В Ворошиловском районе Донецка тяжелое ранение получил охранник предприятия – мужчина 1970 года рождения.

Еще один пострадавший – водитель грузового автомобиля 1984 года рождения. Он был ранен на участке автодороги Р-150 Донецк – Мариуполь, вблизи поселка городского типа Еленовка Докучаевского городского округа.

В результате ударов повреждены пять жилых домов и тринадцать объектов гражданской инфраструктуры. Также пострадали спецтранспорт, автобус предприятия, три грузовых и девять легковых автомобилей в городских округах Донецк, Докучаевск, Дебальцево, а также в Мангушском, Старобешевском и Тельмановском муниципальных округах.

Ранее две женщины пострадали при атаках FPV-дронов в Белгородской области. В частности, в Шебекино беспилотник атаковал автомобиль, в котором находилась мирная жительница. Пострадавшая получила множественные слепые осколочные ранения головы и тела.

Между тем в Ростовской области в результате атаки беспилотников повреждения получили два судна в Азове. Предварительно, погибших и пострадавших на борту нет.

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