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10 октября, 20:18

Происшествия

Две жительницы Белгородской области пострадали при атаках FPV-дронов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Две женщины пострадали при атаках FPV-дронов в Белгородской области. Об этом сообщили в оперштабе региона.

В Шебекино беспилотник атаковал автомобиль, в котором находилась мирная жительница. Пострадавшая получила множественные слепые осколочные ранения головы и тела.

Еще одна женщина пострадала в селе Веселая Лопань Белгородского округа. При ударе FPV-дрона по многоквартирному дому она получила акубаротравму, ее доставили в городскую больницу № 2 Белгорода.

Ранее один человек пострадал при падении обломков БПЛА в Туапсе. Медики оказывают пострадавшему необходимую помощь. Кроме того, из-за падения фрагментов произошло возгорание на склоне горы со стороны моря.

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