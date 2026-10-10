Две жительницы Белгородской области пострадали при атаках FPV-дронов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Две женщины пострадали при атаках FPV-дронов в Белгородской области. Об этом сообщили в оперштабе региона.

В Шебекино беспилотник атаковал автомобиль, в котором находилась мирная жительница. Пострадавшая получила множественные слепые осколочные ранения головы и тела.

Еще одна женщина пострадала в селе Веселая Лопань Белгородского округа. При ударе FPV-дрона по многоквартирному дому она получила акубаротравму, ее доставили в городскую больницу № 2 Белгорода.

Ранее один человек пострадал при падении обломков БПЛА в Туапсе. Медики оказывают пострадавшему необходимую помощь. Кроме того, из-за падения фрагментов произошло возгорание на склоне горы со стороны моря.

