В Нижегородской области при отражении атаки БПЛА погиб военный

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Военнослужащий отряда "Барс-НН" (боевого армейского резерва страны) погиб в Нижегородской области при отражении атаки беспилотников, сообщил глава региона Глеб Никитин.

По его словам, силы Минобороны РФ, Росгвардии и отряда "Барс-НН" ночью отразили атаку на область. Падение обломков причинило минимальный ущерб инфраструктуре, гражданские лица не пострадали.

"При выполнении служебного долга на своем посту в ходе отражения вражеской атаки погиб военнослужащий отряда "Барс-НН", – добавил Никитин.

У погибшего остались жена и двое сыновей. Губернатор заявил, что власти держат связь с семьей, окажут ей всю необходимую помощь и поддержку, а самому бойцу – должные почести. Никитин поблагодарил отряд "Барс-НН", отметив, что его бойцы впервые понесли тяжелую утрату.

"Тем важнее и ценнее вклад нижегородцев, которые по зову сердца каждый день выходят на боевое дежурство, стоят на страже нашего неба. Низкий поклон павшему герою и всем его товарищам", – написал глава региона.

Ранее сообщалось, что в ДНР в результате украинских атак погибли трое местных жителей. Двое из них являлись жителями села Спартак. Пострадали еще восемь человек. Кроме того, в Горловке скончался один человек, там же ранены пятеро. Также трое гражданских были ранены при обстреле трассы Донецк – Авдеевка.

