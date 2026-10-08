Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 октября, 00:06

Происшествия

Три человека погибли и восемь пострадали из-за атак ВСУ в ДНР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Три мирных жителя ДНР погибли, восемь получили ранения в результате атак ВСУ за минувшие сутки. Об этом сообщили в управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины администрации главы и правительства региона.

Два человека погибли в селе Спартак в предместье Донецка, еще один – в Горловке, где также пострадали пять местных жителей. Три человека были ранены при атаке на автодороге Донецк – Авдеевка.

В результате обстрелов повреждены три жилых дома, три инфраструктурных объекта, а также грузовые и легковые автомобили.

Ранее многодетный отец и его 15-летняя дочь погибли в результате удара украинского дрона в Херсонской области. Инцидент произошел в 120 километрах от линии боевого соприкосновения, у Рыкова Генического округа. Беспилотник ударил по легковому автомобилю.

В Луганской Народной Республике один человек погиб и шестеро получили ранения при ударах украинских военных. Беспилотники противника ударили по гражданским объектам в трех муниципальных округах.

Читайте также


происшествиярегионы

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

Волонтеры спасли собак из "концлагеря" для животных в Калуге

Измученным животным приходилось жить в стесненных обстоятельствах и есть друг друга

Читать
закрыть

Чем опасны популярные в Сети жидкие виниры?

Содержащийся в таких продуктах папаин разрушает большое количество органических соединений

После использования таких средств важно прополоскать рот

Читать
закрыть

Как не сойти с ума в квартире-студии?

Живя вдвоем, стоит договориться о праве на уединение

Также нужен ритуал завершения дня

Читать
закрыть

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика