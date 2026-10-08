Три человека погибли и восемь пострадали из-за атак ВСУ в ДНР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Три мирных жителя ДНР погибли, восемь получили ранения в результате атак ВСУ за минувшие сутки. Об этом сообщили в управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины администрации главы и правительства региона.

Два человека погибли в селе Спартак в предместье Донецка, еще один – в Горловке, где также пострадали пять местных жителей. Три человека были ранены при атаке на автодороге Донецк – Авдеевка.

В результате обстрелов повреждены три жилых дома, три инфраструктурных объекта, а также грузовые и легковые автомобили.

Ранее многодетный отец и его 15-летняя дочь погибли в результате удара украинского дрона в Херсонской области. Инцидент произошел в 120 километрах от линии боевого соприкосновения, у Рыкова Генического округа. Беспилотник ударил по легковому автомобилю.

В Луганской Народной Республике один человек погиб и шестеро получили ранения при ударах украинских военных. Беспилотники противника ударили по гражданским объектам в трех муниципальных округах.