Отец 13 детей и его дочь погибли при ударе БПЛА в Херсонской области

Фото: MAX/"Владимир Сальдо"

Многодетный отец и его 15-летняя дочь погибли в результате удара украинского дрона в Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо на странице в MAX.

По его словам, инцидент произошел в 120 километрах от линии боевого соприкосновения, у Рыкова Генического округа. Беспилотник ударил по легковому автомобилю, в котором находились мужчина и девочка-подросток. Машина была уничтожена целиком.

Сальдо добавил, что мужчина и его супруга воспитывали 13 детей. В настоящий момент женщина ждет 14-го ребенка. Он пообещал, что семье погибших будет оказана вся необходимая помощь.

Губернатор подчеркнул, что семью в регионе хорошо знают, они снабжали жителей соседних сел хлебом из своей пекарни. В июне женщина получила орден "Мать-героиня" от Владимира Путина.

Ранее женщина пострадала в результате атаки Вооруженных сил Украины на поселок Белая Березка Трубчевского района Брянской области. По словам главы региона Егора Ковальчука, она находилась у себя в квартире. После случившегося местная жительница была доставлена в больницу.

