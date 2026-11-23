Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Предпринимателям предложили приобрести нежилую недвижимость на первом этаже жилого дома на востоке Москвы. Площади объектов позволяют использовать их под магазины, кафе, медицинские и спортивные центры, а также другие организации, сообщил руководитель департамента столицы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Все пять помещений расположены на улице Николая Старостина, доме 10, корпусе 1. У каждого объекта предусмотрен отдельный вход.

Площадь недвижимости составляет от 65,5 до 211 квадратных метров. Продавцом выступает департамент городского имущества Москвы.

Заявки на участие в аукционах принимают до 25 ноября или 2 декабря – срок зависит от выбранного лота. Сами торги назначены на 4 и 11 декабря. Аукционы проведут в электронном формате на площадке "Росэлторг". Для участия необходимо зарегистрироваться и получить усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее предпринимателям предложили приобрести нежилую недвижимость в районе Гольяново на востоке Москвы. Объект расположен на Байкальской улице, недалеко от станции метро "Щелковская".