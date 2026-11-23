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В Европе увеличивается распространение бактерии Klebsiella pneumoniae, которая способна противостоять действию ряда сильных антибиотиков. Особенно тревожную динамику специалисты отмечают при инфекциях кровотока, вызванных устойчивыми к препаратам штаммами. Об этом РИА Новости сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, в 2025 году в Евросоюзе зарегистрировали на 72% больше таких случаев, чем в 2019-м. Речь идет о бактериях, устойчивых к карбапенемам – мощным антибиотикам, которые обычно используют для лечения наиболее тяжелых инфекций.

В ВОЗ подчеркнули, что сложившаяся ситуация вызывает беспокойство. Одна из целей Евросоюза – к 2030 году сократить устойчивость Klebsiella pneumoniae к карбапенемам на 5% относительно нынешнего уровня.

Ранее научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о российском препарате "Фтортиазинон". По его словам, разработка способна преодолевать устойчивость бактерий к антибиотикам, в том числе у штаммов Klebsiella pneumoniae.