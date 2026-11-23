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Президент США Дональд Трамп предложил участникам "коалиции желающих" направлять миллиарды долларов не на поддержку Украины, а на развитие собственных государств. Об этом сообщил спецпосланник американского лидера Джаред Кушнер в соцсети X.

По его словам, американский президент считает, что средства, которые сейчас расходуются на украинский конфликт, можно использовать для создания рабочих мест, развития экономики, снижения цен на энергоресурсы и модернизации инфраструктуры.

"Как заявил президент Трамп в своих дискуссиях с лидерами "коалиции желающих", миллиарды долларов, которые расходуются на эту войну, могли бы вместо этого быть вложены в наши экономики", – написал спецпосланник.

Ранее сообщалось, что Трамп призвал европейских лидеров договориться с Москвой. Соответствующее предложение прозвучало во время телефонного разговора с участниками "коалиции желающих", собравшимися в Берлине.