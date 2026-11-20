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Президент США Дональд Трамп призвал европейские страны договориться с Москвой и направить средства, выделяемые на военную помощь Киеву, на внутренние нужды. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники, знакомые с содержанием телефонного разговора американского лидера с участниками "коалиции желающих".

Беседа состоялась во время встречи европейских лидеров в Берлине. Как сообщает издание, Трамп предложил участникам переговоров заключить сделку с Кремлем. По его замыслу, это позволило бы высвободить средства, которые сейчас направляются на поддержку Украины.

Американский президент обратил внимание на масштабы расходов европейских государств. По словам источников WP, он заявил, что миллиарды долларов, выделяемые Киеву, европейские страны могли бы потратить на развитие собственных государств.

Ранее Трамп высказался о необходимости договоренностей между Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что, несмотря на взаимную неприязнь, российскому и украинскому лидерам нужно найти общий язык.