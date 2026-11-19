Фото: телеграм-канал Baza

В Башкирии скончался 16-летний подросток, которому стало плохо после курения вейпа. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра региона Урал Кильсенбаев в соцсети "ВКонтакте".

По словам очевидцев, после курения электронной сигареты юноша упал и начал задыхаться. Медики пытались спасти его, но безуспешно.

Следственное управление СК России по региону в телеграм-канале сообщило о проведении доследственной проверки. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Тело юноши обнаружили в одном из общежитий города Белебея.

Кильсенбаев связал трагедию с распространением электронных сигарет среди несовершеннолетних. По данным общероссийского исследования, вейпами пользуется почти каждый шестой подросток в возрасте от 13 до 15 лет.

Всемирная организация здравоохранения оценивала число юных пользователей электронных сигарет во всем мире в этой возрастной группе в 15 миллионов человек в 2025 году.

Вице-премьер попросил жителей сообщать о точках, где электронные сигареты незаконно продают несовершеннолетним. Он подчеркнул, что такие случаи будут пресекать.

Также Кильсенбаев напомнил, что никотин вызывает зависимость и негативно влияет на развитие мозга, а содержащиеся в аэрозоле токсичные вещества могут наносить вред легким и сердечно-сосудистой системе. Он призвал руководителей школ и классных руководителей обсудить опасность вейпов с учениками и их родителями.

В сентябре в Пермском крае 15-летнюю школьницу госпитализировали с отравлением после курения вейпа. Девушка купила электронную сигарету и почувствовала себя плохо во время занятий в школе в поселке Прикамском. Полиция начала проверку, а на родителей подростка составили протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней.

