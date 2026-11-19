Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Не надо делить политиков на пожилых и молодых, так как в данной сфере важны ответственность и опыт, а не возраст. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

Спикер нижней палаты российского парламента привел в пример депутатов Госдумы Валентину Терешкову и Анатолия Карпова. Володин подчеркнул, что эти парламентарии гипотетически могли не приходить на заседание, однако, несмотря на статус и мировую известность, находились в зале.

"А когда мы говорим о молодых, о новых политиках, которые только избрались, некоторых след простыл", – подчеркнул он.

Председатель Госдумы добавил, что Терешкова и Карпов являются примером опытных и ответственных политиков, и сравнил ситуацию с выбором доктора: никто не идет к врачу без опыта, однако вопросы системы здравоохранения периодически доверяют молодым политикам.

"Поэтому давайте ценить опыт и дорожить тем, что есть ответственные политики", – заключил он.

Ранее Володин заявил, что случаи драк и насилия в стенах Госдумы больше недопустимы и остались в прошлом. Председатель палаты также указал, что в последние годы депутаты следовали решениям Владимира Путина, стремясь повысить ответственность Думы за принимаемые решения.