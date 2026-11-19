Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Актер Сергей Бурунов рассказал, что во время учебы в институте его типаж не могли определить. Об этом сообщает "Звездач" в мессенджере MAX.

Сам актер тогда не рассчитывал на карьеру "в кадре" и понимал, что его внешность не подходит для этой профессии.

"Я изначально не рвался. Я понимал, что с моей внешностью... Мне и в институте это говорили: "Ты непонятный какой-то". Я не Брэд Питт – это надо признать. Я это признаю. А потом как-то так случилось", – поделился Бурунов.

Кроме того, он назвал главным стереотипом об актерской профессии представление о том, что артисты ничего не делают и являются тунеядцами и клоунами. При этом отмечается, что сам Бурунов много работает.

Ранее рэпер Баста (настоящее имя – Василий Вакуленко) назвал Бурунова наиболее подходящим российским актером на роль Джеймса Бонда. По его мнению, артист смог бы убедительно воплотить образ британского шпиона. Музыкант также отметил, что среди отечественных актеров ему сложно найти более подходящего кандидата.

