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Суд по интеллектуальным правам отклонил заявление компании "Вишневый пирог" о регистрации наименования "Душнила" и его латинской версии Dushnila в качестве товарного знака. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Спор возник из-за трактовки самого слова. В Роспатенте сочли, что "душнила" стало распространенным жаргонным обозначением с оскорбительным оттенком. По оценке ведомства, такая маркировка способна вызывать отрицательные ассоциации у покупателей и не соответствует общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Представители компании придерживались другой позиции. Они утверждали, что слово не содержит непристойной лексики и скорее служит шутливой характеристикой человека, чем прямым оскорблением.

В подтверждение своей точки зрения "Вишневый пирог" сослался на исследование Российской государственной академии интеллектуальной собственности. Его авторы отнесли слово к жаргону, но не признали оскорбительным, отметив, что оно может восприниматься в том числе нейтрально или положительно.

Компания пыталась ранее оспорить решение Роспатента, однако суд не нашел оснований для удовлетворения требований.

Согласно данным сервиса "БИР-Аналитик", ООО "Вишневый пирог" специализируется на полиграфической деятельности. Компания принадлежит Евгению Тимощенко, который также занимает должность генерального директора. За 2025 год организация получила более 53 миллионов рублей выручки.

Ранее Межрелигиозный совет России рекомендовал Роспатенту отказать в регистрации около 120 товарных знаков с религиозными символами. В список запрещенных для коммерции названий вошли "Иисус", "Архангел спецназа", "Великий пост" и "Спаси и сохрани". Под запрет также попали промышленные образцы, включая украшения в форме креста.