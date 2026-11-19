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Российские ученые разработали сорбент на базе целлюлозы из стеблей опасного сорняка – борщевика Сосновского – и выяснили, что он крайне эффективно извлекает из воды атомы урана-238, а также мешает его дальнейшему высвобождению. Об этом сообщила пресс-служба Российского научного фонда.

Ведущий научный сотрудник Института геологии Коми научного центра УрО РАН (Сыктывкар) Людмила Кочева отметила, что это позволяет с пользой утилизировать растение и очищать окружающую среду от радионуклидов.

Ученые РНФ пояснили, что действующие системы очистки воды обычно применяют в своей работе дорогостоящие специальные мембраны и другую сложную инфраструктуру, которая требует специального ухода. Это, в свою очередь, побуждает специалистов заниматься поисками иных материалов, способных поглощать атомы радионуклидов и связываться с ними так, что те не смогут снова вернуться в природные среды.

Большие надежды в этом направлении уделяют материалам из растительной целлюлозы, которые теоретически могут поглощать нестабильные атомы тяжелых элементов при погружении данных материалов в воду.

"Хотя целлюлоза из борщевика поглотила не так много урана-238, как полимер из овса, она прочнее удерживала загрязнитель, не давая ему вернуться в воду. Так, даже при длительном последующем выдерживании в соляной кислоте целлюлоза из борщевика высвободила всего 3,3% урана, тогда как из овса – 47% его атомов", – добавила Кочева.

Исследователи выдвинули предположение, что сорбент из борщевика лучше всего удерживает уран-238 из-за высокой пористости и наибольшей площади поверхности целлюлозы, получаемой при обработке сорняка. В дальнейшем данная уникальная особенность борщевика позволит утилизировать его скопления с пользой как для общества, так и для природы.

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