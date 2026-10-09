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09 октября, 09:57

Город

Новые очистные сооружения появились в ТиНАО

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

В деревне Шаганино Краснопахорского района ТиНАО возвели новые очистные сооружения. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы со ссылкой на заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

Он напомнил, что после присоединения территорий к столице была проведена комплексная инвентаризация и обследование систем водоотведения. На основании полученных данных разработали программу реконструкции действующих объектов и строительства новых.

После запуска новых сооружений старые, введенные в конце 1960-х годов, закроют. Пропускная способность нового объекта достигает двух тысяч кубометров в сутки.

Здесь применена биологическая очистка с удалением азота и фосфора, доочистка на дисковых микрофильтрах и ультрафиолетовое обеззараживание. Кроме того, смонтирован газоочистной комплекс, который исключает неприятные запахи, и установлены системы автоматизации и дистанционного мониторинга.

При строительстве использовали отечественные материалы и оборудование. Ввод объекта в эксплуатацию обеспечит надежное водоотведение для существующих и будущих потребителей.

Вместе с тем за 14 лет в ТиНАО реконструировали и построили 12 очистных сооружений. Работы затронули населенные пункты Минзаг, Щапово, Курилово, Рогово, Птичное, Марушкино, Бабенки, Кокошкино, Киевский, Кленово, Шишкин Лес и город Троицк.

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