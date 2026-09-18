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18 сентября, 15:12

Город

Как Москва обеспечивает жителей качественной питьевой водой

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Всемирный день мониторинга воды отмечается 18 сентября. О том, как Москва обеспечивает жителей питьевой водой, сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на комплекс горхозяйства.

Централизованное водоснабжение Московского региона осуществляется в основном из поверхностных источников: Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем. В них входят 15 водохранилищ и тракты подачи воды – река Москва с притоками и Канал имени Москвы. Источники водоснабжения находятся на территории Московской, Смоленской и Тверской областей.

По городским сетям АО "Мосводоканал" ежесуточно подают около 3 миллионов кубометров питьевой воды. Готовят ее на 4 станциях водоподготовки. Каждая из них – Северная, Восточная, Западная и Рублевская – обслуживает свою зону в зависимости от географического расположения.

Питьевого качества воды добиваются с помощью классической 2-ступенчатой схемы очистки. Это универсальная технологическая схема, обеспечивающая безопасность по действующим нормативам. На ряде объектов внедрена технология озоносорбции и мембранной ультрафильтрации.

Обеззараживают воду с помощью гипохлорида натрия. Это обеспечивает санитарное состояние протяженной распределительной сети. Технологию используют не только в столице, но и в других крупных городах мира, имеющих большую водопроводную сеть. Среди них – Париж, Лондон и Токио.

Мониторинг состояния водных ресурсов в городской сети ведется в непрерывном режиме на всем маршруте следования жидкости: от первоисточников до бытовых потребителей. Ключевые параметры чистоты на стадиях фильтрации, перед распределением по городу и в главных точках магистрали фиксируются более чем 600 автоматизированными приборами, данные с которых поступают в централизованную информационную систему.

Лабораторный надзор осуществляет профильный центр АО "Мосводоканал". В плановом графике предусмотрено определение около 200 физико-химических и биологических характеристик, перечень которых систематически расширяется.

Контроль функционирования системы централизованного водоснабжения также возложен на Роспотребнадзор. Ведомственные лаборатории регулярно проверяют качество питьевой воды как на выходе очистных сооружений, так и непосредственно у конечных потребителей. Полученные результаты подтверждают стабильность показателей и их полное соответствие действующим нормативам.

Система городского водоснабжения – это целый комплекс сложнейших инженерных сооружений. Протяженность сетей водоснабжения превышает 13 тысяч километров.

Мосводоканал внимательно следит за состоянием сетевой инфраструктуры. Для диагностики сетей применяют роботизированные комплексы, которые могут проникать в труднодоступные участки труб.

С помощью диагностических процедур выявляются трещины, отслоения, неровности и сколы, проверяется качество монтажа стыков и наличие посторонних предметов. Дефекты и повреждения оперативно устраняются. Роботы также способны выполнять небольшие работы и оценивать герметичность соединений.

Внедрение инновационных приборов и технологий – одно из направлений развития Мосводоканала. Например, в этом году на станциях водоподготовки начали использовать портативные рамановские спектрометры для экспресс-анализа химических веществ. Это высокочувствительное оборудование российского производства.

Новые приборы позволяют идентифицировать более 15 тысяч соединений в жидком, твердом и порошкообразном виде. Анализ проводят бесконтактно: через стекло или пластиковую упаковку, без вскрытия образцов.

Мосводоканал продолжает активно развивать направления, связанные с импортозамещением и организацией собственного производства расходных материалов.

Предприятие открыло производственные линии для сборки ремонтных наборов и комплектующих к технике, используемой на очистных сооружениях и системах водоснабжения. В общей сложности функционируют 5 цехов, специализирующихся на изготовлении запасных деталей, нестандартных узлов, а также продукции собственных разработок в сфере газоочистки, автоматизированных систем, пультовых шкафов и низковольтного оборудования.

Год назад завод запустил массовое производство канализационных насосных станций колодезного типа. Сегодня компания способна выпускать данные агрегаты с разной мощностью: 300, 500 и 1 000 кубических метров в сутки.

Значительным событием для Мосводоканала и всей системы водоснабжения региона стало открытие в 2025-м завода по производству реагентов для водоподготовки. Мощности предприятия покрывают потребности всех станций водоподготовки столицы.

Численность коллектива АО "Мосводоканал" – около 15 тысяч человек. Предприятие создает условия для профессионального и личностного роста сотрудников.

В частности, в структуре предприятия функционирует учебный центр, предлагающий обучение по 44 наиболее актуальным профилям. Сюда входят как рабочие профессии, так и углубленная подготовка для инженерно-технического персонала и менеджеров высшего звена.

Мосводоканал системно проводит курсы повышения квалификации для текущих сотрудников. Параллельно компания активно привлекает молодые кадры и поддерживает партнерские отношения с профильными университетами. Кроме того, руководители подразделений принимают участие в экспертных форумах и отраслевых конференциях.

За первое полугодие 2026-го станции водоподготовки произвели и поставили в Москву и ближайшие подмосковные города порядка 530 миллионов кубометров чистой питьевой воды. В среднем каждый день в городскую распределительную сеть подавалось около 3 миллионов кубометров ресурса.

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