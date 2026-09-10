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10 сентября, 09:32

Город

Водохранилища заполнены в достаточном объеме для снабжения Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Все водохранилища столичной системы наполнены в достаточном объеме для обеспечения бесперебойного водоснабжения города. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, Москворецкая и Вазузская гидротехнические системы заполнены на 83 и 60% соответственно, а созданных резервов хватит для стабильного водоснабжения города независимо от погодных условий.

Бирюков отметил, что ежедневно столица потребляет почти 3 миллиона кубических метров воды, а протяженность водопроводных сетей превышает 13 тысяч километров.

Такая сложная система требует постоянного контроля: состояние воды анализируется по максимальному числу физико-химических и биологических показателей – всего их около 200. В 2026 году уже проведено свыше 2,2 миллиона различных анализов.

Подготовка питьевой воды осуществляется на четырех станциях водоподготовки – Рублевской, Северной, Западной и Восточной. Специалисты круглосуточно следят за качеством воды и при необходимости оперативно корректируют технологию водоподготовки.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что водные системы, обеспечивающие столицу, включают 15 водохранилищ на территории Московской, Смоленской и Тверской областей. Общая площадь водосборной территории превышает 50 тысяч квадратных километров.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что городские службы в столице используют собственные лаборатории для контроля качества воды. Например, в лаборатории Мосводоканала проводят анализы воды из водохранилищ, поступающей на станции водоподготовки, а также той, что идет с них в дома горожан.

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