People: род клопов получил название в честь Тейлор Свифт

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Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде назвали новый род насекомых в честь американской певицы Тейлор Свифт. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на People.

Род клопов получил имя Swiftiephylus. В него вошли четыре разновидности, латинские названия которых отсылают к альбомам певицы: Swiftiephylus taylorae, Swiftiephylus amator, Swiftiephylus intrepidus и Swiftiephylus poetorum. Речь идет о пластинках Lover 2019 года, Fearless 2008 года и The Tortured Poets Department 2024 года.

Новый род описали на основе 593 экземпляров, собранных во время экспедиций в Австралию с 1995 по 2004 год. Насекомых причислили к семейству клопов Miridae.

Соавтор исследования Сара Шредер поделилась, что для нее, как для поклонницы Свифт, было важно почтить артистку таким образом, а также привлечь внимание к многообразию насекомых, которое еще предстоит изучить.

Шредер решила назвать насекомых в честь Свифт из-за светлого окраса, который напоминает фирменный образ певицы.

Ранее ученые обнаружили новый вид морских улиток, который обитает только на холодных метановых источниках в море Лаптевых. Новый вид назвали Frigidoalvania krylova в честь Елены Крыловой – ведущего научного сотрудника Института океанологии РАН и крупного специалиста по глубоководным моллюскам.