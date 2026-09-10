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10 сентября, 12:29

Шоу-бизнес

Старший сын Памелы Андерсон обручился с возлюбленной

Фото: legion-media.com/PGP/BACKGRID

Старший сын актрисы Памелы Андерсон и музыканта Томми Ли Брэндон Томас Ли обручился с возлюбленной Катариной Деметриадес. Соответствующие фотографии опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) девушки.

29 августа Брэндон Томас Ли сделал возлюбленной предложение на пляже во время совместной поездки в Индонезию. На одном из фото запечатлено кольцо девушки с бриллиантом.

"Познакомьтесь с моим женихом 29.08.2026", – подписала снимок модель.

Пара начала встречаться в 2025 году после нескольких лет дружбы, и до этого момента они старались широко не распространяться о своих отношениях.

Томас Ли является продюсером, а его избранница изучает философию в Нью-Йоркском университете, а еще занимается моделингом и блогерством.

Ранее сообщалось, что певица Леди Гага (настоящее имя – Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта. – Прим. ред.) могла тайно выйти замуж за бизнесмена Майкла Полански.

Ближайшее окружение предполагает, что певица сбежала с возлюбленным и в настоящее время проводит медовый месяц, стараясь зачать ребенка.

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