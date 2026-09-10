10 сентября, 12:29Шоу-бизнес
Старший сын Памелы Андерсон обручился с возлюбленной
Фото: legion-media.com/PGP/BACKGRID
Старший сын актрисы Памелы Андерсон и музыканта Томми Ли Брэндон Томас Ли обручился с возлюбленной Катариной Деметриадес. Соответствующие фотографии опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) девушки.
29 августа Брэндон Томас Ли сделал возлюбленной предложение на пляже во время совместной поездки в Индонезию. На одном из фото запечатлено кольцо девушки с бриллиантом.
"Познакомьтесь с моим женихом 29.08.2026", – подписала снимок модель.
Пара начала встречаться в 2025 году после нескольких лет дружбы, и до этого момента они старались широко не распространяться о своих отношениях.
Томас Ли является продюсером, а его избранница изучает философию в Нью-Йоркском университете, а еще занимается моделингом и блогерством.
Ранее сообщалось, что певица Леди Гага (настоящее имя – Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта. – Прим. ред.) могла тайно выйти замуж за бизнесмена Майкла Полански.
Ближайшее окружение предполагает, что певица сбежала с возлюбленным и в настоящее время проводит медовый месяц, стараясь зачать ребенка.