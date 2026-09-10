Временные ограничения сняты в аэропорту Внуково

Фото: Москва 24

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Внуково. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Меры вводились для обеспечения безопасности полетов. На этом фоне пассажиров предупреждали о возможных изменениях в расписании рейсов. Их статус можно было узнать с помощью онлайн-табло.

Ранее аэропорт Домодедово принимал и отправлял самолеты по согласованию с соответствующими органами. Такое решение было принято в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней.

Спустя время ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Домодедово сняли. Их также вводили для обеспечения безопасности полетов.

