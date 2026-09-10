Аэропорты Внуково и Домодедово перешли на обслуживание рейсов по согласованию

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Аэропорты Внуково и Домодедово начали отправлять и принимать рейсы лишь по согласованию с соответствующими органами, сообщила пресс-служба Росавиации.

Уточняется, что это произошло в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней. На этом фоне не исключены корректировки в расписании рейсов.

Пассажиров призвали проверить статус рейсов с помощью онлайн-табло аэропорта.

Ранее авиационные власти России и Сербии договорились о расширении двустороннего воздушного сообщения, включая выполнение рейсов из городов Сербии в Калининград. Назначенные сербские перевозчики получат возможность выполнять регулярные полеты. Это создаст новые возможности для развития связей между регионами двух стран.

