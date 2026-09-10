Прокуратура Москвы выявила сайты, на которых продают каракалов и тигров

Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Преображенская межрайонная прокуратура выявила в интернете сайты, на которых размещена информация о продаже каракала и тигра. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Такие страницы предоставляют неограниченному кругу лиц возможность приобретать зверей, включенных в Перечни I и II Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). При этом на сайтах отсутствуют сведения о законности добычи и продажи животных.

В связи с этим прокурор направил в суд исковое заявление о признании размещенной информации запрещенной к распространению на территории России. Рассмотрение иска находится на контроле в прокуратуре.

Ранее на одном из сайтов объявлений был заблокирован профиль продавца капибар в Москве после жалоб покупателей. Они сообщили, что заплатили за перевозку животного с документами и чипами, но продавец исчез и не выполнил обязательства.