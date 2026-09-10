Преподавателя РГПУ имени Герцена уволили из-за старых постов в Instagram

Фото: herzen.spb.ru

Преподаватель Российского государственного педагогического университета имени Герцена Татьяна Кудрявцева уволена после 30 лет работы из-за старых постов в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Об этом рассказала сама преподаватель на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Кудрявцева занимала должность заведующей кафедрой всеобщей истории и вела курсы "История мировых цивилизаций", "История древнего Рима" и другие.

На одной из публикаций, которая была опубликована в 2020 году, было изображение граффити с портретом "известного и ныне покойного политика, признанного экстремистом, террористом и прочее".

Вторая – фото Кудрявцевой с фонариком во дворе, опубликованное в феврале 2021 года с подписью Omnia vincit amor, что переводится как "Все побеждает любовь".

Преподаватель рассказала, что накануне ее вызвал директор института и проректор по воспитательной работе Роман Соколов. Он показал скриншоты публикаций и заявил, что это демонстрация запрещенной символики, которая может обернуться административным протоколом или уголовным делом. Ей посоветовали уйти из института, чтобы избежать скандала.

"На мой прямой вопрос: "Писать заявление?" – был дан утвердительный ответ и указана дата, с которой я должна уволиться", – написала Кудрявцева.

Кудрявцева отметила, что последний раз заходила в соцсеть в 2023 году и старые фото не смотрела. Она подчеркнула, что не публиковала украинских флагов и ничего, что могло бы дискредитировать военную операцию. Также она опровергла сообщения о том, что работала в Санкт-Петербургском государственном университете и была оттуда уволена.

Преподаватель добавила, что не желает гибели гражданских в России, но при этом хочет победы для своей страны в противостоянии, которое она ведет практически со всей Европой.

В разговоре с РБК она сообщила, что продолжает работать в консерватории, где читает курс "История России", и планирует заниматься античностью – писать статьи, участвовать в конференциях и, возможно, завести блог.

Ранее в Великобритании был уволен учитель географии престижной женской школы-интерната. Это произошло после того, как ученицы увидели его историю поиска на YouTube. В ней содержались упоминания несовершеннолетних в сексуальном контексте, включая подростков в откровенной одежде. Сам мужчина заявил, что не планировал демонстрировать ученицам свою историю поиска, но подтвердил, что такие запросы действительно были.

