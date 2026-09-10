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10 сентября, 17:10

Политика

В Литве зимой могут отменить запрет на размещение ядерного оружия

Фото: 123RF.com/usersam2007

Сейм Литвы намерен в начале 2027 года принять поправку к конституции, которая исключит из документа запрет на размещение ядерного оружия на территории страны. Об этом сообщил телеканал LRT со ссылкой на спикера парламента Юозаса Олекаса.

По словам Олекаса, чтобы принять соответствующую статью, потребуется продлить осеннюю сессию парламента, возможно, до 13 января. Спикер отметил, что из-за действующего ограничения Литва "в контексте НАТО выглядит как белая ворона".

В июле Сейм уже согласился рассмотреть законопроект, инициированный президентом Гитанасом Науседой, об отказе от запрета на размещение ядерного оружия. Документ предполагает исключение из конституции 137-й статьи, которая запрещает размещение на территории Литвы оружия массового поражения.

Для изменения документа Сейму необходимо проголосовать дважды с трехмесячным перерывом. Поправка должна быть поддержана квалифицированным большинством – 94 законодателями из 141.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков спрогнозировал появление в мире оружия, сопоставимого по силе с ядерным. Представитель Кремля обратил внимание на отсутствие у стран инструментов, позволяющих достигать договоренностей о глобальной безопасности.

По его словам, ядерное оружие оказалось единственным сдерживающим рычагом, защищающим мир от глобальной войны.

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