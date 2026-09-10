Нашествие агрессивных божьих коровок зафиксировали на Алтае

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Полчища агрессивных божьих коровок атаковали село Яйлю, расположенное на центральной усадьбе Алтайского заповедника. Об этом сообщили в пресс-службе природоохранной территории.

Сотрудники заповедника опубликовали кадры, на которых видно, как насекомые роями летают по селу и облепляют окна домов. Местные жители отмечают, что подобного нашествия в Яйлю раньше не наблюдалось.

"Если постоять немного, то буквально весь будешь в коровках. Они еще агрессивные и кусаются", – рассказал сотрудник заповедника Александр Лотов.

Как ранее пояснил эксперт Руслан Шарафутдинов, массовое скопление божьих коровок связано с подготовкой насекомых к зимовке. По его словам, в природе убежищами для них служат дупла и трещины скал. Однако в крупных городах подходящих мест почти не остается, поэтому божьи коровки прячутся в щелях между панелями домов или в подъездах.