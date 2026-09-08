Эксперт Шарафутдинов: массовое скопление божьих коровок связано с подготовкой к зимовке

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Массовое скопление божьих коровок в населенных пунктах связано с подготовкой насекомых к зимовке. Об этом ТАСС сообщил директор Института экологии и географии Сибирского федерального университета Руслан Шарафутдинов.

Жители Красноярска и других городов стали сообщать о том, что замечают массовые скопления божьих коровок. Насекомые залетают в подъезды и квартиры, бьются об окна.

По словам ученого, насекомые готовятся к холодам и ищут безопасное место для зимовки. В природе убежищами для них служат дупла, трещины скал и кора деревьев. Однако в крупных городах подходящих мест почти не остается, поэтому божьи коровки прячутся в щелях между панелями домов или, если повезет, в теплых подъездах.

Шарафутдинов отметил, что насекомые хорошо чувствуют приближение заморозков. Когда температура опускается ниже плюс 10 градусов, они начинают искать укрытие, а при 5 градусах тепла перестают двигаться и впадают в глубокий сон.

В региональном управлении Роспотребнадзора рекомендовали жителям плотно заделывать щели в дверных коробках и оконных рамах, а также установить на окнах противомоскитные сетки.

Ранее биолог Дмитрий Сафонов предупредил москвичей о втором пике активности слепней, который продлится примерно до 20-х чисел сентября. Причина второго пика – необходимость подготовиться к холодам: конкуренция за пищу растет, и насекомым нужно накопить ресурсы для зимовки.