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08 сентября, 13:34

Экономика

Обручальные кольца могут подорожать на 10–15% в России в 2027 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин​

Обручальные и помолвочные кольца в России могут подорожать на 10–15% в 2027 году. Одной из причин станет изменение правил добычи золота, пишет телеграм-канал Mash.

Сейчас средняя стоимость пары обручальных колец составляет около 80 тысяч рублей. После Нового года цена может вырасти примерно до 92 тысяч рублей.

С 1 сентября получить лицензию на разработку любого участка с потенциальными запасами драгоценных металлов будет нельзя, так как разрешения будут выдавать только на месторождения, включенные в государственный реестр. На стоимость ювелирных изделий также повлияет повышение налога для производителей с 20 до 22%.

При этом золото может составлять до 80% стоимости готового украшения. В первую очередь изменения могут отразиться на обручальных и помолвочных кольцах, поскольку покупатели чаще выбирают для них золото более высокой 750-й пробы вместо 585-й, а также обращают внимание на премиальные бренды.

По прогнозам аналитиков, средняя цена золота в 2026 году может составить 4 500–4 560 долларов за унцию, а максимальное значение – 4 920 долларов. Одновременно могут вырасти цены на бриллианты. С 1 сентября термин "бриллиант" разрешено использовать только для обозначения природных камней.

Ранее специалисты "Росгеологии" обнаружили крупнейшее месторождение рудного золота Федоровско-Кедровское на границе Хакасии и Кемеровской области. Общие запасы составляют 28 тонн, на госбаланс поставлены 21,7 тонны со средним содержанием 1,56 грамма на тонну. Месторождение находится в благоприятных условиях, а его руды легкообогатимы.

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