"Росгеология" обнаружила крупнейшее открытое месторождение золота в РФ в 2025 году

Фото: MAX/"Росгеология"

Специалисты холдинга "Росгеология" в 2025 году обнаружили крупнейшее месторождение рудного золота Федоровско-Кедровское. Оно расположено на границе Хакасии и Кемеровской области, сообщили в пресс-службе компании.

Общие запасы рудного золота на месторождении составляют 28 тонн. На государственный баланс поставлены 21,7 тонны золота категорий С1+С2 со средним содержанием 1,56 грамма на тонну. Еще 6,3 тонны отнесены к забалансовым запасам за контуром карьера.

"Получено свидетельство об установлении факта открытия месторождения Федоровско-Кедровского", – отметили в "Росгеологии".

Комплекс поисково-оценочных работ на Федоровско-Кедровской площади проводился по заказу компании "Федоровское" – партнера "Росгео". Общее руководство проектом осуществляло ООО "РГ Консалтинг", которое обеспечивало геолого-методическое сопровождение, супервайзинг, оперативную обработку данных, геологическое моделирование и оптимизацию работ в реальном времени.

На финальном этапе компания занималась разработкой и защитой технико-экономического обоснования (ТЭО) временных разведочных кондиций с подсчетом запасов. Вице-президент, директор по слияниям, поглощениям и партнерским проектам "Росгео" Александр Иванов отметил, что геологоразведочные работы были завершены всего за три года.

"Результат был обеспечен высоким уровнем координации и ответственности в исполнении обязательств по соглашению в рамках совместного предприятия. Это еще раз подтверждает высокий уровень эффективности бизнес-модели холдинга по привлечению инвестиций и выбору партнеров для реализации юниорных проектов", – добавил он.

Генеральный директор "РГ Консалтинг" Андрей Некрасов, в свою очередь, подчеркнул, что открытое месторождение находится в благоприятных географических и экономических условиях, его руды легкообогатимы, что вместе с возможностью расширения минерально-сырьевой базы за счет флангов предопределяет экономический потенциал.

Он добавил, что при выполнении геологоразведочных работ на четырех других участках, входящих в лицензионную площадь, завершены только поисковые работы. Их результаты показали наличие прогнозных ресурсов с высоким содержанием золота в мощных рудных телах.

Кроме того, в настоящее время завершается подготовка проектной документации для проведения оценочных работ на участках, которые были разведаны в период с 2022 по 2025 год. Начать их оценку планируется уже в текущем году.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в России открыли и поставили на баланс более 200 месторождений твердых полезных ископаемых. В числе крупнейших открытий – месторождения калийно-магниевых солей. К примеру, Иванихинское месторождение в Саратовской области имеет запас в один миллиард тонн.