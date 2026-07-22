Арина Аверина раскрыла, что первой догадалась о беременности сестры Дины

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Многократная чемпионка по художественной гимнастике Арина Аверина заявила, что догадалась о беременности ее сестры-близнеца Дины первой. Оба этом спортсменка заявила в шоу "БеС комментариев" двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой.

По словам Арины, у них с сестрой есть мощная внутренняя связь. Поэтому она почувствовала перемены в ее жизни раньше самой Дины.

"Мы как‑то сидели за семейным ужином, и я почувствовала: то ли поведение у нее в этот день поменялось, то ли она сама начала меняться. И я просто сказала: "Дина, мне кажется, ты беременна", – вспомнила Арина.

Дина заявила, что сначала не придала значения словам сестры, но позже решила проверить догадку. Девушка добавила, что ее супруг, олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев, тоже стал что-то чувствовать, когда они находились в Нижнем Новгороде. Тогда спортсменка захотела сделать тест на беременность после возвращения в Москву.

Аверина и Соловьев поженились в 2025 году. Они познакомились на проекте "Ледниковый период" годом ранее. Фигурист сделал девушке предложение в День святого Валентина.