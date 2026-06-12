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12 июня, 15:40

Спорт

Фигуристка Медведева перенесла операцию на ногах

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Андрей Титов

Российская фигуристка Евгения Медведева перенесла операцию на ногах. Об этом она сообщила в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Она также опубликовала фотографии, где лежит в больничной палате, заверив, что с ней все в порядке. Спортсменка подчеркнула, что планировала операцию давно.

"Теперь впереди длительное восстановление. Очень рада, что получилось поправить здоровье! До свадьбы заживет", – написала она.

11 июня Медведева объявила о помолвке с танцором и хореографом Ильдаром Гайнутдиновым. Она выложила в соцсетях кадры, на которых видно, как танцор делает ей предложение. Медведева заявила, что ответила Гайнутдинову согласием.

В конце прошлого года Медведева рассказала, что свободна. До этого на протяжении двух лет она встречалась с фигуристом Дмитрием Чигиревым. В ближайшие пять лет спортсменка планировала найти любовь и создать большую семью.

"Интервью": Евгения Медведева – о жизни после медалей

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