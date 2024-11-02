Фигуристка Евгения Медведева рассказала, что снова свободна и мечтает о семье

Фото: телеграм-канал Evgenia Medvedeva

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что снова свободна. В течение последних двух лет спортсменка встречалась с Дмитрием Чигиревым. Сейчас их пара распалась, сообщает Pravda.Ru.

В беседе с Медведевой журналисты поинтересовались ее планами на ближайшие пять лет.

"Это сложный вопрос. Давайте я отвечу, что моя цель – найти любовь и создать семью. Сейчас я свободна и, как и все, мечтаю о большой и счастливой семье", – ответила она.

В отношениях с Чигиревым Медведева не настаивала на браке, однако отзывалась о них как о семейных, говорится в статье. Кроме того, парень и девушка съехались, а также съездили вместе в Барнаул.

В Москве 1 ноября состоялась премьера ледового шоу "Кармен" Ильи Авербуха. Главную роль в нем исполнила Медведева. Также на лед вышли олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин и другие выдающиеся фигуристы.

Всего же в шоу задействовали более 70 артистов, что делает его самым масштабным ледовым спектаклем в России по количеству участников.