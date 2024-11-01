Фигуристка Валиева заявила о планах вернуться в спорт после дисквалификации

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Российская фигуристка Камила Валиева планирует продолжать карьеру после окончания срока своей дисквалификации. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на спортсменку.

"Последнее выступление было не самым удачным и не самым хорошим для меня – это чемпионат России. Оставлять спортивную карьеру в таком юном возрасте, наверное, глупо", – отметила она.

Валиева подчеркнула, что будет прикладывать все усилия, чтобы порадовать не только зрителей, но и тренеров, болельщиков и себя. Спортсменка добавила, что в настоящее время приводит себя в форму.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В ее пробе от 25 декабря 2021 года обнаружили запрещенный препарат "Триметазидин".

Сама фигуристка утверждала, что не принимала допинг сознательно и придерживалась правил. По ее версии, запрещенное вещество попало в организм через десерт, сделанный ее дедушкой. При этом оправдывающие Валиеву аргументы не включили в релиз CAS.

