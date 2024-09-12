AP: оправдывающие фигуристку Валиеву аргументы не включили в релиз CAS

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Информацию, которую могла бы оправдать российскую фигуристку Камилу Валиеву в деле о нарушении антидопинговых правил, не внесли в релиз Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом сообщает агентство Associated Press.

По данным издания, генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли обратился к главе лаборатории I&;I Гюнтеру Янгеру с просьбой остановить расследование, которое проводит бывший глава антидопинговой лаборатории Марсьяль Сожи.

Агентство подчеркнуло, что результаты исследовали могли бы подтвердить версию защиты фигуристки, которая указывала, что запрещенное вещество попало в организм спортсменки через десерт, сделанный ее дедушкой.

В январе 2023 года CAS дисквалифицировал ее на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В ее пробе от 25 декабря 2021 года зафиксировали наличие запрещенного препарата "Триметазидин".

Международный союз конькобежцев аннулировал результаты спортсменки на Олимпийских играх 2022 года, переместив сборную России в командном турнире фигуристов с первого места на третье.

Министерство спорта РФ исключило Валиеву из списков кандидатов в сборную России после дисквалификации.

