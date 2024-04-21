Фигуристка Валиева сообщила, что станет ведущей шоу на Первом канале

21 апреля, 20:45Спорт
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, что будет вести шоу на Первом канале. Она призналась в этом во время прямого эфира на платформе Douyin.
"Скоро будет шоу на Первом канале, в ближайшее время. Я буду ведущей", – поделилась она дальнейшими планами относительно своей карьеры.
Ранее CAS принял решение о дисквалификации спортсменки на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Сама фигуристка заявила, что не принимала допинг сознательно и пыталась придерживаться правил.
Спортивный арбитражный суд назвал показания Валиевой честными и правдоподобными, однако недостаточными, чтобы оправдать ее.
Федерация фигурного катания на коньках РФ выразила надежду на то, что Валиева вернется в спорт после дисквалификации.
Камилу Валиеву исключили из состава сборной России