Фигуристка Валиева сообщила, что станет ведущей шоу на Первом канале

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, что будет вести шоу на Первом канале. Она призналась в этом во время прямого эфира на платформе Douyin.

"Скоро будет шоу на Первом канале, в ближайшее время. Я буду ведущей", – поделилась она дальнейшими планами относительно своей карьеры.

Ранее CAS принял решение о дисквалификации спортсменки на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Сама фигуристка заявила, что не принимала допинг сознательно и пыталась придерживаться правил.

Спортивный арбитражный суд назвал показания Валиевой честными и правдоподобными, однако недостаточными, чтобы оправдать ее.

Федерация фигурного катания на коньках РФ выразила надежду на то, что Валиева вернется в спорт после дисквалификации.

