ФФККР выразила надежду на возвращение Валиевой после дисквалификации

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Федерация фигурного катания на коньках РФ (ФФККР) не может комментировать планы фигуристки Камилы Валиевой по поводу будущего, однако надеется, что она вернется в спорт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора федерации Александра Когана.

"Информацию, собирается ли Камила вернуться, может дать только она сама. Нам бы этого очень хотелось", – подчеркнул он.

Как отметил глава ФФККР, с Валиевой, ее родителями, Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и юристами поддерживается контакт. Коган напомнил, что юристы работают с материалами. Он подчеркнул, что главным является защита прав и интересов спортсменки и частной жизни Валиевой.

"Будем держать вас в курсе и уведомим, когда появятся официальные материалы", – пообещал Коган.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) воспринял показания Валиевой честными и правдоподобными, однако недостаточными, чтобы оправдать ее. Фигуристка предоставила свидетельские показания и предстала перед коллегией.

CAS на четыре года дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Ее проба от 25 декабря 2021 года показала наличие запрещенного препарата триметазидина.

Международный союз конькобежцев (ISU) присудил фигуристам из РФ третье место в командном турнире на Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Это произошло из-за вычета результата дисквалифицированной Валиевой. Первое место теперь занимает команда США, следом расположилась Япония.

Позже в положительной допинг-пробе Валиевой обнаружили экдистерон. Спортсменка не могла вспомнить, принимала ли экдистерон, при этом также не смогла объяснить, почему стокгольмская лаборатория обнаружила его в ее организме.



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