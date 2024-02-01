В МОК призвали внимательнее следить за окружением уличенных в допинге спортсменов

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Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах призвал антидопинговые организации внимательнее следить за окружением спортсменов, уличенных в употреблении запрещенных веществ. Его слова передает ТАСС.

"Нужно быть уверенными в том, что при вынесении санкций мы определяли и окружение и, повторюсь, применяли еще более жесткие санкции к окружению, когда дело касается несовершеннолетних", – отметил он.

Как подчеркнул Бах, необходимо уважать решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву. По его словам, комитет солидарен с такими мерами.

"Для нас все это дело является еще одним подтверждением того, что наша решимость, наши просьбы, которые мы неоднократно делали во время допинговых дел, направлены на то, что значение имеют не только спортсмены, но и окружение спортсменов, чья деятельность должна расследоваться больше", – добавил президент МОК.

CAS на четыре года дисквалифицировал фигуристку Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Спортсменка входила в состав российской команды, которая победила в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. Ее проба от 25 декабря 2021 года показала наличие запрещенного препарата триметазидина.

В Международном союзе конькобежцев (ISU) положительно оценили решение CAS. В союзе подчеркнули, что твердо придерживаются своей позиции, согласно которой защита "чистых" спортсменов и борьба с допингом имеют высший приоритет.

Позднее ISU присудил российским фигуристам третье место в командном турнире на Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Это произошло из-за вычета результата дисквалифицированной Валиевой. Первое место теперь занимает команда США, следом расположилась Япония.

Решение о распределении медалей фигуристов в командном турнире Олимпиады будет обжаловано