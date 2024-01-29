Международный союз конькобежцев поприветствовал решение CAS о дисквалификации Валиевой

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Международный союз конькобежцев (ISU) положительно оценил решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу союза.

Ранее CAS на четыре года дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Ее проба от 25 декабря 2021 года показала наличие запрещенного препарата триметазидина.

"ISU приветствует решение CAS и твердо придерживается своей позиции, согласно которой защита чистых спортсменов и борьба с допингом имеют высший приоритет, и будет продолжать прилагать усилия по поддержанию честной конкуренции и благополучия спортсменов", – говорится в сообщении.

В союзе также добавили, что полное решение о последствиях будет опубликовано 30 января 2024 года.

Решение CAS также приветствовали в WADA. Там заявили, что употребление допинговых средств среди детей является непростительным. На фоне произошедшего в организации призвали страны ввести уголовную ответственность по делам о распространении допинга среди детей.



Новости мира: CAS дисквалифицировал фигуристку Валиеву за нарушение антидопинговых правил